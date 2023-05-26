ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня, следует из письма главы американского минфина Джанет Йеллен лидерам конгресса. МВФ призвал США немедленно поднять потолок госдолга

"Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга", — указано в письме.

Йеллен призвала конгресс как можно скорее решить вопрос с потолком госдолга.

Ранее министерство финансов в письмах конгрессу предупреждало, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.