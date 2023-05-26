Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта с 1 на 5 июня
ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня, следует из письма главы американского минфина Джанет Йеллен лидерам конгресса.
"Основываясь на последних доступных данных, теперь мы ожидаем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных облигаций 5 июня, если конгресс не поднимет или не приостановит лимит госдолга", — указано в письме.
Йеллен призвала конгресс как можно скорее решить вопрос с потолком госдолга.
Ранее министерство финансов в письмах конгрессу предупреждало, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Джо Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://1prime.ru/world/20230526/840699262.html