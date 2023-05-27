МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. У большей части ведущих мировых держав потерялся ориентир в условиях новой реальности. Они находятся в процессе адаптации к новым условиям и претерпевают изменения, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. В МВФ назвали главные риски для мировой экономики

Политик, которому 27 мая исполняется сто лет, оценил в беседе с американским изданием Wall Street Journal нынешнюю ситуацию в мире как "беспорядок".

"(Большинство) крупных стран… задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам", — отметил Киссинджер, отвечая на вопрос о конкуренции между Вашингтоном и Пекином.

Сейчас в мире царит "беспорядок".

Бывший госсекретарь США добавил, что большая часть стран на Земле пока не успели выработать доминирующую точку зрения на то, "чего они хотят добиться" и какие интересы надо отстаивать, чтобы стать успешными государствами.

Он добавил, что взгляды на будущее в разных странах начали расходиться друг с другом, и политику Соединенных Штатов поддерживают и считают верной все меньше партнеров.

"Американцы видят себя праведными… Мы считаем, что мы бескорыстны, что у нас нет исключительно национальных целей, что наши национальные цели достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения, то обижаемся на оппонентов", – рассуждает Киссинджер.