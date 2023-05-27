В Британии цены на продукты приблизились к историческому максимуму
The Independent: в Британии цены на продукты приблизились к историческому максимуму
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В магазинах Британии цены на продукты почти достигли исторического максимума, пишет The Independent.
Как показали результаты исследования Лондонской школой экономики, на которое ссылается издание, цены на еду выросли в среднем на 25 процентов.
Особо подчеркивается, что если бы королевству удалось избежать процедуры Brexit и остаться в составе Евросоюза, то удорожание продуктов питания составило бы 17 процентов.
Как прокомментировали исследование эксперты, если сравнивать с прошлым 2022 годом, то цены на основные товары потребительской корзины в Великобритании выросли на 46 процентов.
Собеседники отметили, что связанные с выходом страны их Евросоюза бюрократические ограничения стоили кошелькам британцев в совокупности 6,95 миллиарда фунтов стерлингов. Это 250 фунтов на домохозяйство.
https://1prime.ru/world/20230527/840699542.html
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