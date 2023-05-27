МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В магазинах Британии цены на продукты почти достигли исторического максимума, пишет The Independent. Киссинджер заявил о "потерянных ориентирах" мировых держав

Как показали результаты исследования Лондонской школой экономики, на которое ссылается издание, цены на еду выросли в среднем на 25 процентов.

Особо подчеркивается, что если бы королевству удалось избежать процедуры Brexit и остаться в составе Евросоюза, то удорожание продуктов питания составило бы 17 процентов.

Как прокомментировали исследование эксперты, если сравнивать с прошлым 2022 годом, то цены на основные товары потребительской корзины в Великобритании выросли на 46 процентов.

Собеседники отметили, что связанные с выходом страны их Евросоюза бюрократические ограничения стоили кошелькам британцев в совокупности 6,95 миллиарда фунтов стерлингов. Это 250 фунтов на домохозяйство.