Sohu: появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Украина будет "дрожать от страха" при появлении российского ядерного оружия на территории Белоруссии, пишет китайский портал Sohu.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 мая объявил, что началось перемещение ядерных боеприпасов по договоренности с Россией о размещении на территории республики тактического ядерного оружия.
Документ о начале процесса перемещения вооружений подписан главами оборонных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.
Китайский автор напоминает о том, что Соединенные Штаты размещают свои ядерные боеголовки на территории большого количества стран Евросоюза в рамках сотрудничества Североатлантического альянса. Поэтому появление российского вооружения на территории Белоруссии поставит НАТО в непривычные условия конкуренции, к которым в Вашингтоне не привыкли.
Если рассматривать шаг по размещению Россией вооружения в Белоруссии в контексте конфликта на Украине, то помимо сигнала НАТО этот шаг направлен на сдерживание Киева.
"Ведь тот (Киев — прим.ред.) находится совсем недалеко от границы с Белоруссией. Если там будет размещен "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха", — отмечает китайский портал.
Поэтому договоренность Белоруссии и России будет сдерживать порывы всего западного блока стран. Хотя больше всего "не в восторге" от этого шага остались США и НАТО.
Теперь, после решительного шага Москвы, Запад может только испускать пустые угрозы и ругань. "В конце концов, даже когда у Минска не было ядерного оружия, альянс все равно не осмеливался трогать его", — добавил автор статьи. Сейчас же могущество Белоруссии точно заставит не действовать опрометчиво.
https://1prime.ru/world/20230527/840699797.html