МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Украина будет "дрожать от страха" при появлении российского ядерного оружия на территории Белоруссии, пишет китайский портал Sohu. СМИ: финны "перевязали" трубы газу из России, но ставили корабли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 мая объявил, что началось перемещение ядерных боеприпасов по договоренности с Россией о размещении на территории республики тактического ядерного оружия.

Документ о начале процесса перемещения вооружений подписан главами оборонных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

Китайский автор напоминает о том, что Соединенные Штаты размещают свои ядерные боеголовки на территории большого количества стран Евросоюза в рамках сотрудничества Североатлантического альянса. Поэтому появление российского вооружения на территории Белоруссии поставит НАТО в непривычные условия конкуренции, к которым в Вашингтоне не привыкли.

Если рассматривать шаг по размещению Россией вооружения в Белоруссии в контексте конфликта на Украине, то помимо сигнала НАТО этот шаг направлен на сдерживание Киева.

"Ведь тот (Киев — прим.ред.) находится совсем недалеко от границы с Белоруссией. Если там будет размещен "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха", — отмечает китайский портал.

Поэтому договоренность Белоруссии и России будет сдерживать порывы всего западного блока стран. Хотя больше всего "не в восторге" от этого шага остались США и НАТО.

Теперь, после решительного шага Москвы, Запад может только испускать пустые угрозы и ругань. "В конце концов, даже когда у Минска не было ядерного оружия, альянс все равно не осмеливался трогать его", — добавил автор статьи. Сейчас же могущество Белоруссии точно заставит не действовать опрометчиво.