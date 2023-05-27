ВАШИНГТОН, 27 мая — ПРАЙМ. Белый дом и конгресс могут прийти к соглашению о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта в ближайшие "часы или дни", заявил в субботу переговорщик от республиканского большинства в палате представителей Патрик Макгенри. СМИ: в ЕС заморозили более 24 миллиардов евро российских частных активов

Без санкции законодателей на расширение лимитов заимствований администрация США рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства.

"Вы знаете, я не так представлял себе последние часы или дни. Но мы пришли к очень узкому набору вопросов, с которыми осталось разобраться. У нас долго был длинный список, но я не ожидал, что нам придется заниматься очень коротким списком очень долгое время", — приводит телеканал NBC высказывания Макгенри.

Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы увязывают с согласием Белого дома на существенное сокращение бюджетных расходов. Переговорные группы продолжают работу в выходные дни.

"Мы все устали, но это не означает, что мы готовы согласиться на предложение, которое не считаем приемлемы", — сказал Макгенри.

Министерство финансов накануне объявило, что без повышения долгового потолка дефолт наступит 5 июня, а не 1-го, как прогнозировалось раньше. Бюджетное управление конгресса рассчитало, что, если министерство финансов продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.