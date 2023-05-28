МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В Турции отметили привлекательность российских регионов для ведения бизнеса

"Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента", — говорится в телеграмме.

"Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Эрдогану также отметил личный вклад турецкого коллеги в упрочение российско-турецких отношений, а также выразил готовность в продолжении конструктивного диалога между сторонами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что Россия придает большое значение последовательной реализации совместных проектов, в том числе строительству АЭС "Аккую" и созданию газового хаба на территории Турции.