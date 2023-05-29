МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, за апрель он вырос на 4,4 миллиарда долларов, сообщил в понедельник депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Лавров отметил пользу от перехода на расчеты в нацвалютах в торговле

"На 30 апреля государственный и гарантированный государством долг составил 4 544,9 миллиардов гривен или 124,3 миллиардов долларов. За последний отчетный месяц госдолг вырос на 3,7%: плюс 4,4 миллиарда долларов. По итогам 2022 года отношение госдолга к ВВП составило 78,4%", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Главными причинами роста госдолга депутат назвал привлечение первого транша по программе расширенного финансирования (EFF) от МВФ в размере 2,7 миллиардов долларов и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от ЕС – 1,5 миллиардов евро.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь глава нацбанка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.