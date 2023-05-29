На Украине планируют ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет
Парламент Украины проголосовал за введение санкций против Ирана сроком на 50 лет
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал предложение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроект, предлагающий ввести на 50 лет санкции против Исламской республики Иран.
"Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет. За — 328", — написал Железняк в Telegram-канале.
https://1prime.ru/world/20230529/840709423.html
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