МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Парламент Украины поддержал предложение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроект, предлагающий ввести на 50 лет санкции против Исламской республики Иран.

"Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет. За — 328", — написал Железняк в Telegram-канале.