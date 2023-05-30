ВАРШАВА, 30 мая — ПРАЙМ. Варшава призвала Брюссель последовать примеру и ввести санкции против Белоруссии. С таким заявлением во вторник выступил перед журналистами посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось. СМИ: Польша придумала, как "укусить" Россию, но ей готовят ответ

выступление дипломата транслировалось на польском телевидении.

"На сегодняшнем заседании совета по общим вопросам Польша подняла вопрос Белоруссии, необходимости немедленного наложения санкций на Белоруссию", — отметил он.

"Мы проинформировали о правительственных решениях, которые были приняты вчера, касающихся наложения санкций на 365 представителей белорусского режима, белорусских и российских фирм, а также планируемом 1 июня запрете пересечения границы белорусскими и российскими грузовиками", — рассказал Садось.

Он также добавил, что санкции Евросоюза против России и ее граждан не имеют смысла, если вместе с ними не наложить экономические запреты на Белоруссию. "Без белорусских санкций санкции против России не имеют рационального смысла", — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что глава МВД Польши наложил санкции на 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, в ответ на приговор журналисту Анджею Почобуту.

Также распоряжением главы МВД с 1 июня закрывается движение через границу Польши грузовиков с российскими и белорусскими номерами.