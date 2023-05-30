ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. США нужен новый президент с новым курсом, который поможет вести страну к переменам, считает спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти. Херш назвал причастность России к подрыву "Северных потоков" полной чушью

"Нам нужен новый президент с новым курсом… нужен человек, который сумеет помочь вести нас к переменам", — сообщил Маккарти в интервью Fox News, комментируя грядущие президентские выборы в США 2024 года.

В то же время спикер палаты добавил, что "Америка полюбила политики" экс-президента страны Дональда Трампа, которые сделали США сильнее. "Мы желаем этого в палате и в стране", — отметил Маккарти.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года. Оба имеют наибольшие рейтинги среди своих избирателей.

Однако ранее во вторник газета Financial Times сообщила, что бизнес-лидеры, выступающие донорами для Республиканской партии США, ищут альтернативы кандидатурам Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса для участия в предстоящих президентских выборах.