МИД Китая сообщил о заинтересованности миллиардера Маска в расширении бизнеса в КНР
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Гендиректор Tesla Inc Илон Маск во вторник сказал министру иностранных дел Китая Цинь Гану, что заинтересован в расширении бизнеса в этой стране. Это следует из заявления МИД КНР, опубликованного после сегодняшней встречи Маска и Гана.
На встрече Маск также сказал главе МИД, что он против разрыва связей между экономиками США и Китая.
"Интересы США и Китая переплетены, как сиамские близнецы, и неотделимы друг от друга", — приводятся его слова в заявлении.
Глава МИД КНР сказал Маску, что Китай настроен на улучшение деловой среды для инвесторов, включая Tesla Inc, и использовал затейливую метафору для описания отношений между Китаем и США. "Порой необходимо жать на тормоза, избегать опасной манеры вождения и умело пользоваться педалью газа", — цитируются слова министра в заявлении.
Неизвестно, с кем еще из китайского правительства встретится Маск и какие вопросы будут обсуждаться.
Поездка Маска проходит в то время, когда Tesla вынуждена иметь дело с усилением конкуренции со стороны местных автопроизводителей и некоторой неопределенностью по поводу планов развития своего шанхайского завода, который Маск в последний раз посещал в начале 2020 года.
Китай является вторым крупнейшим рынком для Tesla после США, а ее завод в Шанхае считается крупнейшим производственным центром компании.
Инвесторы Tesla задаются вопросами, будет ли компания наращивать объем выпуска в Шанхае, и если да, то насколько.
https://1prime.ru/world/20230530/840717403.html