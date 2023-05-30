МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Гендиректор Tesla Inc Илон Маск во вторник сказал министру иностранных дел Китая Цинь Гану, что заинтересован в расширении бизнеса в этой стране. Это следует из заявления МИД КНР, опубликованного после сегодняшней встречи Маска и Гана. Маск резко отреагировал на заявление сенатора о пользе трат США на Украину

На встрече Маск также сказал главе МИД, что он против разрыва связей между экономиками США и Китая.

"Интересы США и Китая переплетены, как сиамские близнецы, и неотделимы друг от друга", — приводятся его слова в заявлении.

Глава МИД КНР сказал Маску, что Китай настроен на улучшение деловой среды для инвесторов, включая Tesla Inc, и использовал затейливую метафору для описания отношений между Китаем и США. "Порой необходимо жать на тормоза, избегать опасной манеры вождения и умело пользоваться педалью газа", — цитируются слова министра в заявлении.

Неизвестно, с кем еще из китайского правительства встретится Маск и какие вопросы будут обсуждаться.

Поездка Маска проходит в то время, когда Tesla вынуждена иметь дело с усилением конкуренции со стороны местных автопроизводителей и некоторой неопределенностью по поводу планов развития своего шанхайского завода, который Маск в последний раз посещал в начале 2020 года.

Китай является вторым крупнейшим рынком для Tesla после США, а ее завод в Шанхае считается крупнейшим производственным центром компании.

Инвесторы Tesla задаются вопросами, будет ли компания наращивать объем выпуска в Шанхае, и если да, то насколько.