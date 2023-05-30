ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) может одобрить транш финансовой помощи Украине в объеме 900 миллионов долларов в ближайшие недели, заявил во вторник руководитель украинской миссии МВФ Гэвин Грей. МВФ повысил прогноз по ВВП Украины на 2023 год

"Соглашение является предметом одобрения исполнительным советом МВФ, рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели", — сообщил он на брифинге, комментируя достигнутое соглашение на уровне персонала между фондом и украинскими властями.

Ранее во вторник в МВФ сообщили, что фонд достиг соглашения на уровне персонала с властями Украины, которое делает возможным перечисление транша в размере 900 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования после его одобрения руководством международной организации.

В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.