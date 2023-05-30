ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух организаций из Сирии в связи с поддержкой доступа властей страны к международной финансовой системе в обход санкций, заявили во вторник в американском минфине. МВФ может одобрить транш в 900 миллионов долларов Украине

"Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) министерства финансов США поместило под санкции две сирийские компании, оказывающие денежные услуги, которые тайно помогали сирийскому режиму Башара Асада и его союзникам "Хезболле" и силам "Аль-Кудс" Корпуса стражей иранской революции (КСИР) поддерживать доступ к международной финансовой системе в нарушение международных санкций", — говорится в распространенном сообщении.

Под санкции попали компании Al-Fadel Exchange и Al-Adham Exchange Company со штаб-квартирами в Дамаске.

OFAC также поместил под санкции трех лиц, которые владеют и управляют Al-Fadel Exchange.