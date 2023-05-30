США ввели санкции против 2 компаний из Сирии за доступ к международной финансовой системе
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ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух организаций из Сирии в связи с поддержкой доступа властей страны к международной финансовой системе в обход санкций, заявили во вторник в американском минфине.
"Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) министерства финансов США поместило под санкции две сирийские компании, оказывающие денежные услуги, которые тайно помогали сирийскому режиму Башара Асада и его союзникам "Хезболле" и силам "Аль-Кудс" Корпуса стражей иранской революции (КСИР) поддерживать доступ к международной финансовой системе в нарушение международных санкций", — говорится в распространенном сообщении.
Под санкции попали компании Al-Fadel Exchange и Al-Adham Exchange Company со штаб-квартирами в Дамаске.
OFAC также поместил под санкции трех лиц, которые владеют и управляют Al-Fadel Exchange.
https://1prime.ru/world/20230530/840717785.html
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