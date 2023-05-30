ВАШИНГТОН, 30 мая ПРАЙМ. Противники спикера палаты представителей США Кевина Маккарти из числа Республиканской партии обвинили его в провале задачи по решению проблемы госдолга страны, комментируя сделку с президентом Джо Байденом по избежанию дефолта, и призвали всех республиканцев голосовать против законопроекта. Байден достиг соглашения с Маккарти для избежания дефолта США

"Спикер сам неоднократно говорил, что величайшей угрозой для Америки является долг. И сейчас было время действовать. Эта сделка является полностью провальной", — заявил председатель консервативной республиканской группы в палате Freedom Caucus Скотт Перри, выступая перед журналистами у здания Капитолия во вторник.

Перри указал на пункт законопроекта, представленного в конгресс по итогам переговоров Байдена и Маккарти, который предусматривает неограниченное повышение потолка госдолга. "Абсолютно и полностью неприемлемо", — подчеркнул он.

Конгрессмен отметил, что члены группы и другие республиканцы будут "абсолютно против сделки и сделают все, что в их власти, чтобы остановить ее".

Согласно тексту документа, предусмотрено повышение потолка госдолга до января 2025 года. "Статья 3101(b) раздела 31 Кодекса США (регулирует предельный размер государственных заимствований американского правительства — ред.) не должна применяться на протяжении периода, начиная с даты вступления в силу настоящего закона и до 1 января 2025 года", — указано в законопроекте.

Соратник Перри по группе конгрессмен Чип Рой, в свою очередь, заявил журналистам, что "ни один республиканец не должен голосовать за эту сделку", поскольку она является "плохой".

В понедельник Байден заявил, что считает достижимым к 5 июня добиться одобрения в конгрессе двухпартийной сделки по повышению потолка госдолга, которая призвана предотвратить наступление дефолта в стране.

Как предупредила ранее глава американского минфина Джанет Йеллен, администрация может к этой дате исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга.

Ожидается, что палата представителей проголосует по законопроекту 31 мая, после чего документ поступит на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения, инициатива отправится на подпись президенту США.