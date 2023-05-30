МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским атакой беспилотников на Москву пытались отвлечь внимание от поражений ВСУ. К такому выводу пришли читатели издания Financial Times. Белый дом оценил влияние бюджетной сделки в США на помощь Украине

Они также осудили атаку беспилотниками жилых районов Москвы.

"Правда в том, что все это нацелено на западную аудиторию и самих украинцев. Они пытаются отвлечь людей от потери Артемовска, который Зеленский клялся и божился не сдавать ни в коем случае. А долгожданное наступление все затягивается", — пишет один из читателей издания.

Другой собеседник добавил, что наступления войск Киева, которое уже успело получить название "весеннего контрнаступления", не видать. Хотя весна подошла к концу. "К тому же Украина потеряла Артемовск. Ее ПВО планомерно уничтожается, и ежедневно по всей стране взлетают на воздух склады с боеприпасами. Контрнаступление раздавлено в зародыше", — рассуждает он.

Еще один пользователь портала отметил, что атаки дронов оказались не только бессмысленны, но и контрпродуктивны. Ожидать от них существенного влияния на расстановку сил не стоит.

"Долгожданное весеннее наступление не состоялось, и вместо этого мы получили бессвязную коллекцию единичных атак", — пришли к комментаторы статьи.

Во вторник утром, 30 мая, Украина атаковала начиненными взрывчаткой беспилотниками гражданские объекты в Москве и Московской области. Как сообщили в Минобороны, с этой целью использовались восемь беспилотников самолетного типа. Пять из них были сбиты зенитно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье, еще три удалось подавить средствами РЭБ.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что дронами были повреждены фасады нескольких жилых зданий, за врачебной помощью обратились два человека. Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о теракте.