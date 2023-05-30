МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Белый дом заявил, что США в принципе не одобряют никаких украинских атак внутри территории России. Зеленского уличили в попытке скрыть правду после атаки БПЛА на Москву

"Мы не поддерживаем никаких атак внутри России. Это все. Точка. Не могу выразиться яснее", — сказала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.

На брифинге в Белом доме журналисты попросили ее пояснить, относится ли такое неприятие к нападениям в принципе или только к случаям применения украинцами вооружений, полученных от США.

Ей было задано несколько вопросов о налете украинских беспилотников на Москву, обстоятельства которого, по словам Жан-Пьер, в Вашингтоне продолжают выяснять.