2023-05-30T23:53:02+03:00
2023-05-30T23:53:02+03:00
2023-05-30T23:53:02+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230530/840718813.html
США в принципе не одобряют никаких украинских атак внутри России
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Белый дом заявил, что США в принципе не одобряют никаких украинских атак внутри территории России. "Мы не поддерживаем никаких атак внутри России. Это все. Точка. Не могу... ПРАЙМ, 30.05.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, атака беспилотников, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/88/832518846.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/88/832518846.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/88/832518843.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/88/832518843.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/88/832518840.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83251/88/832518840.jpg
https://1prime.ru/world/20230530/840718780.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Белый дом заявил, что США в принципе не одобряют никаких украинских атак внутри территории России.
"Мы не поддерживаем никаких атак внутри России. Это все. Точка. Не могу выразиться яснее", — сказала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.
На брифинге в Белом доме журналисты попросили ее пояснить, относится ли такое неприятие к нападениям в принципе или только к случаям применения украинцами вооружений, полученных от США.
Ей было задано несколько вопросов о налете украинских беспилотников на Москву, обстоятельства которого, по словам Жан-Пьер, в Вашингтоне продолжают выяснять.