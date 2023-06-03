МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Как показал опрос аналитического центра Globsec, из всех государств в Восточной Европе самой пророссийской и антизападной является Словакия. Именно тут население больше всего поддерживает Россию, пишет чешское издание Parlamentní listy. Байден: коллапса в США из-за потолка госдолга "удалось избежать"

Как отмечает автор статьи Якуб Макаров, словаки больше всех симпатизируют позиции России в связанных с конфликтом на Украине вопросах.

Словацкий аналитический центр Globsec провел масштабное международное исследование, по итогам которого выяснилось, что Словакия больше всех симпатизирует России: 40 процентов жителей восточноевропейской страны считают виновником в ситуации на Украине Россию, однако 34 процента уверены в вине Запада.

Еще один неожиданный факт, который показал опрос, это минимальная поддержка словаков членство своей страны в НАТО.

Словакия стала самой пророссийской и антизападной страной в Центральной и Восточной Европе.