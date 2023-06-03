МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Большая часть стран, которые принимают беженцев с Украины, за последние месяцы "устали" от экономической и социальной тяжести от интеграции новых людей на свои территории, пишет польское издание Euractiv.pl. Названа страна в Восточной Европе, которая больше всех симпатизирует России

Как показал доклад Польского экономического института (ПЭИ), в стране ухудшилось отношение граждан к прибывшим украинцам.

По мнению экспертов института, вопрос интеграции украинских беженцев в жизнь страны волнует поляков и меняет отношение к ситуации в худшую сторону. В Польше сомневаются, что украинские беженцы по-настоящему испытывают нужду в помощи.

Хотя уровень поддержки приема беженцев в Польше все еще силен — на уровне 66 процентов. Однако доля поляков, которые выступают за прием украинцев, снизилась на 7 процентов.

Самое сильное снижение поддержки беженцев зафиксирована в Германии — на 14 процентов, в Бельгии — на 14 процентов, в Польше и Чили — по 11 процентов.

Каждый десятый житель Венгрии и Франции изменил отношение к приему беженцев с Украины. "В случае таких долгосрочных кризисов и в условиях отсутствия информации о возможном завершении конфликта может возникнуть чувство усталости от оказываемой помощи", — прокомментировал результаты исследования аналитик по поведенческой экономике ПЭИ Лукаш Бащак.