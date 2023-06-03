СМИ: в Польше заявили об усталости местных жителей от украинских беженцев
Euractiv.pl: в Польше отношение к украинским беженцам меняется в худшую сторону
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Большая часть стран, которые принимают беженцев с Украины, за последние месяцы "устали" от экономической и социальной тяжести от интеграции новых людей на свои территории, пишет польское издание Euractiv.pl.
Как показал доклад Польского экономического института (ПЭИ), в стране ухудшилось отношение граждан к прибывшим украинцам.
По мнению экспертов института, вопрос интеграции украинских беженцев в жизнь страны волнует поляков и меняет отношение к ситуации в худшую сторону. В Польше сомневаются, что украинские беженцы по-настоящему испытывают нужду в помощи.
Хотя уровень поддержки приема беженцев в Польше все еще силен — на уровне 66 процентов. Однако доля поляков, которые выступают за прием украинцев, снизилась на 7 процентов.
Самое сильное снижение поддержки беженцев зафиксирована в Германии — на 14 процентов, в Бельгии — на 14 процентов, в Польше и Чили — по 11 процентов.
Каждый десятый житель Венгрии и Франции изменил отношение к приему беженцев с Украины. "В случае таких долгосрочных кризисов и в условиях отсутствия информации о возможном завершении конфликта может возникнуть чувство усталости от оказываемой помощи", — прокомментировал результаты исследования аналитик по поведенческой экономике ПЭИ Лукаш Бащак.
https://1prime.ru/world/20230603/840749595.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.