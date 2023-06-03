МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Америка теряет свой статус мирового гегемона из-за ситуации вокруг Украины, пишет в своей статье для китайского издания Global Times американский историк и политолог Аарон Гуд. СМИ: в Польше заявили об усталости местных жителей от украинских беженцев

"Худший геополитический кошмар Вашингтона может стать реальностью из-за конфликта на Украине", — констатирует он.

Вашингтон не может противостоять фазе упадка Соединенных Штатов и теряет мировое лидерство. Это связано, считает Гуд, с решением американских политиков развязать конфликт на Украине и принуждать руководство России к началу спецоперации.

"Винить в этом американское руководство может только себя, и никого больше", — добавляет политолог.

Стремление Белого дома к вечному мировому господству во всех аспектах — от политики и экономики до социальных трендов и военного дела — всегда можно было считать безумием. Сейчас же главный кошмар США становится явью. По мнению автора статьи, вряд ли новое руководство США после Байдена сумеет добиться успеха на том поприще, где его предшественники потерпели неудачу.

Ошибки, которые Вашингтон допустил по отношению к России, недооценив военный, экономический и дипломатический потенциал Москвы в конфликте на Украине, только ускоряют процесс дегегемонизации. "Изначальные планы Вашингтона заключались в стремлении ослабить Россию, но все произошло с точностью до наоборот", — поясняет он.