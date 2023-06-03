МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель при помощи унизительного жеста призвал президента Украины Владимира Зеленского замолчать. СМИ: в Польше заявили об усталости местных жителей от украинских беженцев

Этот политический казус произошел во время саммита Европейского политического сообщества, соответствующее видео было опубликовано в интернете.

Как видно на кадрах видеозаписи, Зеленский сделал попытку переговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга. Но после короткой беседы Баттель сделал по отношению Зеленского характерный жест рукой, намекая, возможно, на чрезмерную разговорчивость украинского лидера.

Зеленский в ответ на это наигранной улыбкой отвернулся. Он, видимо, пытался показать журналистам, что не принял поступок Баттеля за оскорбление.

В свою очередь после общения с Зеленским президент Сербии Вучич сделал заявление, что его позиция по отношению к антироссийским санкциям после переговоров с украинским коллегой не поменялась. Белград не раз говорил о том, что Сербия будет продолжать политику военного нейтралитета и намерена продержаться без введения антироссийских санкций "сколько сможет".