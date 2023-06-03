АШХАБАД, 3 июн — ПРАЙМ. Рабочую комиссию по разработке меморандума о порядке внешней торговли создали в Туркмении для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". СМИ: главный кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины

На заседании правительства по видеосвязи глава государства Сердар Бердымухамедов в целях обеспечения эффективной интеграции Туркменистана в структуру мировой экономики, а также согласования вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО, подписал постановление о создании рабочей комиссии по разработке меморандума о порядке внешней торговли Туркмении и утвердил ее состав, говорится в сообщении.

Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят в январе 2011 года тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад он предложил тогдашнему президенту Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию. В 2020 году Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя и получила этот статус, а в 2022 году Ашхабад в ходе очередного заседания генерального совета ВТО в Женеве подал заявку на вступление в ВТО в качестве полноправного члена. В результате было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса присоединяющейся страны (активный наблюдатель) к ВТО.