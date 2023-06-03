МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что на Украине восстановился политический процесс, что плохо для взаимодействия с МВФ, Киев сталкивается с трудностями при выполнении "структурных маяков" от фонда. СМИ: ЕС обсуждает с банками гарантии для желающих хранить газ на Украине

В меморандумах с МВФ на 2023 год прописано задание для Украины выполнить 17 "структурных маяков", законодательных изменений, которые являются предпосылкой для перевода траншей.

"У нас трудность выполнения структурных маяков от МВФ заключается прежде всего в том, что, к сожалению, на Украине уже полностью восстановился политический процесс. Единство, о котором говорят, является лишь номинальным", — приводит слова Гетманцева украинское издание UBR.

Он отметил, что определенные оппозиционные силы, которые имеют вес в стране, пытаются "выторговать" политические дивиденды. Именно в этом скрываются риски для любого закона. Депутат пояснил, что правительство снизило некоторые налоги, некоторые отменило, уменьшило налоговый контроль и отменило штрафы на время военного положения. Однако на сегодняшний день бюджет не обеспечивает налогами все военные расходы, отметил нардеп.

По его данным, с начала российской спецоперации Киев получил помощь на сумму 50 миллиардов долларов, из которой около 40% – это гранты, остальное – заимствования на льготных условиях. "Из них МВФ предоставил только 5,6 миллиарда долларов. Всего в следующие четыре года ЕС и страны G7 обязались выделить Украине 115 миллиардов долларов, из них 15,6 миллиарда — МВФ. С одной стороны, это сравнительно небольшая часть, но с другой – очень принципиальная сумма для того, чтобы общее финансирование вообще состоялось", — подытожил Гетманцев.

Как сообщал в конце мая Гетманцев, госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, за апрель он вырос на 4,4 миллиарда долларов. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.