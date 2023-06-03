Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США для избежания дефолта
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ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США для избежания дефолта, сообщили в Белом доме.
"В субботу 3 июня президент подписал закон… "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — говорится в распространенном заявлении Белого дома.
Также Байден выразил благодарность лидерам конгресса за партнерство в принятии этого документ.
https://1prime.ru/world/20230603/840752138.html
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