ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США для избежания дефолта, сообщили в Белом доме. СМИ раскрыли причину соглашения Байдена по госдолгу США

"В субботу 3 июня президент подписал закон… "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Также Байден выразил благодарность лидерам конгресса за партнерство в принятии этого документ.