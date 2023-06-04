МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Порядка 600 тысяч протестующих против реформы пенсионной системы ожидают во вторник, 6 июня, на манифестациях во Франции, пишет издание Figaro. Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

"Власти опасаются напряженности в колоннах манифестантов по всей стране, всего запланировано около 250 акций", — сообщает издание.

Предварительно правоохранительные органы оценивают число участников в манифестациях протеста от 400 до 600 тысяч человек во всех регионах Франции. Только в Париже, столице страны, в митингах могут принять участие от 40 до 70 тысяч человек, из них порядка тысячи человек могут являться радикально настроенными, прогнозирует полиция.

Акции протеста против новой пенсионной реформы идут во Франции идут не первый месяц: после того, как в январе текущего года власти страны анонсировали проект пенсионной реформы, это будет уже 14 общенациональная акция протеста. Большая часть митингов собирали свыше миллиона протестующих.

Причина недовольства граждан — действия премьер-министра Франции Элизабет Борн. Она воспользовалась воспользовалась статьей Конституции под номером 49.3 для того, чтобы без парламентских слушаний провести проект закона, который предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Это сделало митинги протеста ожесточеннее, а полиция начала значительно чаще использовать слезоточивый газ и водометы при разгоне протестующих. Во время одного из последних митингов протестующие подожгли навес ресторана.