МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Жителей польского города Красныстав "захватили" беженцы с Украины и держат их в страхе, сообщает местный портал Lublin112. СМИ: в Польше заявили об усталости местных жителей от украинских беженцев

В статье речь идет о группе попавших в Польшу с территории Украины нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями. По мнению журналистов, из-за этого "когда-то мирный город стал местом мошенничества и воровства". Поляки опасаются за безопасность своих семей и друзей, отмечает авон статьи.

Проблемы с группой беженцев началась не сразу: какое-то время после их появления в городе местные жители не обращали на них внимание. Но спустя какое-то время в Красныставе начались тревожные и "шокирующие события".

В статье описан случай, когда польская полиция пыталась поговорить с одним из прибывших украинцев, но группа его соотечественников пытались прогнать стражей порядка. Помешали им только "жесткая реакция" полицейских и угроза применения силы.

"Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, "угощаются" содержимым, а затем кладут обратно", — пишет портал.

На своих страницах в социальных сетях местные жители публикуют большое количество сообщений о нарушениях либо агрессивном поведении украинцев. Сигналов стало так много, что в ситуацию вмешались местные власти. В частности, мэр города Красныстав Роберт Костюк заявил, что следит ситуацией и будет работать на то, чтобы каждый из жителей ощущал себя в безопасности. В городе было решено усилить патрулирование мест проживания беженцев с Украины.