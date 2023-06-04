МОСКВА, 4июн — ПРАЙМ. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер назвал все попытки американского госсекретаря Энтони Блинкена понять планы и намерения российского лидера Владимира Путина бессмысленными и беспочвенными. СМИ: беженцы с Украины захватили и держат в страхе польский город

Так Риттер прокомментировал в эфире канала Judging Freedom на YouTube-площадке недавнее заявление американского госсекретаря, которое тот сделал во время визита в Хельсинки. Блинкен сказал об убежденности Путина в возможности России продержаться дольше, чем смогут Украина вместе с союзниками.

Помимо этого госсекретарь заявил об убежденности российского президента в "большом выигрыше" даже в случае небольших поражений. При этом Блинкен считает целью Вашингтона в помешать сбыться этим планам Путина.

"Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: "Путин верит…", "Путин думает…". Правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?", — иронизирует бывший представитель американской разведки.

Риттер добавил, что постоянно следит за заявлениями российского лидера и не видит в его словах ничего, что совпадало бы с позицией Блинкена по России.