МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Вашингтон пользуется ситуацией на Украине для того, чтобы окончательно завоевать Европу, считает итальянский экономист Джулио Палермо. СМИ: беженцы с Украины захватили и держат в страхе польский город

Как заявил эксперт в беседе с итальянским изданием l'Antidiplomatico, Украина является только одним шагом в долгом пути Америки по "распространению американского капитала и вооруженных сил" на территории Европы.

По мнению Палермо, экономическая зависимость, в которую Белый дом поставил Киев за последнее время, позволяет США получить преимущественное право для захвата человеческих и материальных ресурсов во время восстановления Украины.

"После этого Вашингтон перейдет к реализации своей основной цели — завоеванию Европы", — резюмирует специалист.

Он считает, что теперь у Украины нет будущего. "Долговые обязательства перед Западом уничтожат украинцев", — добавил он.