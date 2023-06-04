МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от партии республиканцев Никки Хейли случайно проговорилась о своем намерении заключить с Россией союз. Но позднее ее предвыборный штаб сообщил, что была допущена ошибка, пишет агентство Associated Press. Блинкена подняли на смех после слов о Путине

Экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина ранее заявила в беседе с журналистом телеканала WMUR-TV, что Америке пришло время объединиться с "неевропейскими странами, включая Россию". По мнению Хейли, это необходимо для укрепления мировой безопасности.

"Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем", — высказала точку зрения политик.

Но позднее в субботу, 3 июня, представители ее предвыборного штаба заявили, что политик просто "оговорилась", упомянув Россию в качестве возможного союзника США.

"Это очень забавно, она явно оговорилась <…>. Никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли", — отметил ее пресс-секретарь Кен Фарнасо.

О своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента США Хейли заявила в феврале текущего года. Она состоит в Республиканской партии. Это означает, что на предварительном этапе она будет бороться за право стать кандидатом от партии с губернатором штата Флорида Роном Десантисом и бывшим президентом Америки Дональдом Трампом.