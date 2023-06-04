ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков США Bank of America прогнозирует, что страна столкнется с умеренной рецессией во второй половине текущего года, а также в первом квартале следующего, заявил в воскресенье глава банка Брайан Мойнихан. ОПЕК+ сократит общий уровень добычи нефти с 2024 года

"В конце 2022 года мы прогнозировали наступление рецессии в текущем году… На деле речь идет об умеренной рецессии в третьем и четвертом квартале текущего года, а также первом квартале следующего года. Безработица вырастет до 4%, что, однако, по-прежнему является очень низким показателем в историческом отношении", — сказал Мойнихан в интервью телеканалу CBS.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в мае не исключил вероятность рецессии, выразив надежду, что в таком случае она примет мягкий характер. Об опасности наступления рецессии предупреждал и президент США Джо Байден, заявивший, что при таком развитии событий экономике страны может быть причинен чрезвычайный ущерб.