Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае неожиданно снизился
Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае неожиданно снизился — до 50,3 процента
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае неожиданно снизился до 50,3% с показателя апреля в 51,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 52,2%.
Индекс занятости в секторе услуг страны в мае также снизился — до 49,2% с 50,8% в апреле.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
https://1prime.ru/world/20230605/840761572.html
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