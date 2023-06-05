МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае неожиданно снизился до 50,3% с показателя апреля в 51,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 52,2%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в мае также снизился — до 49,2% с 50,8% в апреле.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.