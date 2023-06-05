ВАШИНГТОН, 5 июн — ПРАЙМ. США в понедельник расширили антироссийские санкции, включив в ограничительные списки семь физических и одно юридическое лицо, говорится в распространенном заявлении американского минфина. Глава ЕЦБ отметила замедление роста в еврозоне

Согласно заявлению, санкции затронули Светлану Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Помимо этого, ограничения будут действовать в отношении предприятия по производству керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.

Основанием для введения санкций, как впоследствии отдельно пояснило американское ведомство, стало вменяемое данным лицам "злонамеренное влияние в связи с их ролью в кампании РФ по дестабилизации обстановки в Молдавии". Попавшим в санкционные списки США лицам также приписывают связи с российской разведкой.

"Санкции, введенные сегодня, проливают свет на продолжающиеся скрытые усилия РФ по дестабилизации демократических стран. Операции влияния России эксплуатируют интересы граждан этих стран, чтобы дестабилизировать законно избранные правительства в интересах Москвы. США наряду с ЕС остаются привержены применению мер против лиц, которые замешаны в такой деятельности в ущерб интересам правительства Молдавии", — заявил по данному поводу заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Попадание в санкционные списки минфина означает блокировку имеющихся активов этих лиц и организаций на американской территории, запрет на ведение бизнеса с ними для американцев, а также ограничения на въезд в страну.