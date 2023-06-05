БРЮССЕЛЬ, 5 июн — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за "нарушения прав человека", следует из опубликованного Советом ЕС заявления. СМИ: Американцы сами ведут свою экономику к краху

Списки попавших под санкции опубликованы в официальном журнале Евросоюза, санкции вступили в силу.

"Сегодня Совет Евросоюза ввел ограничительные меры против девяти физлиц в рамках глобального санкционного режима за нарушение прав человека", — говорится в заявлении.

В списках, в частности, оказались замминистра юстиции РФ Олег Свириденко и судья Московского городского суда Сергей Подопригоров. В документе говорится, что санкции стали следствием приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) за госизмену и распространение фейков про российскую армию.

Персональные санкции включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в страны Евросоюза.

Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело — о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.