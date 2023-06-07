МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. За последние несколько месяцев открывший свои границы Китай посетила целая плеяда руководителей зарубежных компаний, включая Илона Маска из Tesla и Дэвида Соломона из Goldman Sachs. Газохранилища Чехии заполнены более чем на 70 процентов

Бросается в глаза одна общая черта: они мало говорили на публике о своих поездках, которые в основном состояли из встреч с правительственными чиновниками, местным персоналом и деловыми партнерами. Мероприятия для СМИ и другие публичные встречи, которые часто проводились до пандемии, теперь редки.

Даже Маск, который регулярно высказывается в Twitter, был необычно молчалив во время стремительной поездки, которую совершил на прошлой неделе.

В 2020 году миллиардер отпраздновал поставку первых автомобилей, произведенных на заводе Tesla в Шанхае, танцем на сцене. Тогда мероприятие был открыто для прессы, но в этот раз СМИ не были приглашены для освещения его визита на завод.

И хотя Маск упомянул о поездке в двух сообщениях уже после отъезда, во время пребывания в Китае он не написал в Twitter ни разу.

Соломон из Goldman также вел себя сдержанно. В 2019 году он дал интервью СМИ и принял участие в нескольких форумах. Но во время его поездки в марте этого года единственными известными его мероприятиями были встречи за закрытыми дверями с представителями регулирующих органов и суверенного фонда благосостояния Китая, а также посещение университета.

Отсутствие информации от западных руководителей и их компаний о поездках в Китай можно объяснить осторожностью, учитывая, что американо-китайская политическая и торговая напряженность усилилась и отношения находятся в самой низкой точке за последние десятилетия, говорят старшие сотрудники торговых палат и торговых ассоциаций.

По их словам, растущее внимание президента Си Цзиньпина к вопросам национальной безопасности — в частности, недавние санкции в отношении консультационных фирм и компаний, занимающихся комплексной проверкой — также заставляют многие иностранные компании опасаться, что они могут ненароком преступить закон.

Ноа Фрейзер, управляющий директор Канадско-Китайского делового совета, сказал, что приезжающие руководители больше не гонятся за новыми деловыми возможностями, а сосредотачиваются на поддержании существующих отношений и часто оговаривают, что не будут приглашать прессу, устраивать большие ужины или выступать с речами.

Похоже, что они "не высовываются и устраивают частные обеды, где они могут узнать, что происходит, от людей на местах", сказал он.

По словам главы одной из американских торговых ассоциаций, который отказался назвать свою фамилию, сославшись на деликатный характер ведения бизнеса в Китае, перед поездкой в Китай руководители американских компаний обращаются за консультацией о том, как расширение Пекином закона о борьбе со шпионажем может повлиять на них.

Руководители компаний также хотят знать, как вести себя с китайскими чиновниками и отвечать на вопросы, когда поездка станет достоянием общественности, сказал глава ассоциации. Он добавил, что выступать перед СМИ не в их интересах, ведь их могут попросить прокомментировать позицию, занятую Вашингтоном и Пекином.

Торговая палата ЕС отметила, что компании, работающие в Китае, всегда проявляли определенную осторожность и сейчас адаптируются к изменениям в областях, которые могут считаться неоднозначными.

Tesla не ответила на просьбу о комментарии, а Goldman отказался от комментариев.

Министерство иностранных дел Китая отметило, что многочисленные визиты руководителей американских компаний являются "вотумом доверия" к китайской экономике. То, что они старались не привлекать внимания к этим поездкам, объясняется, по словам министерства, "ошибочной политикой" правительства США по сдерживанию Китая.

Что касается опасений по поводу закона о борьбе со шпионажем, то это право Китая — обеспечивать национальную безопасность посредством внутреннего законодательства, добавили в китайском министерстве.

Министерство торговли США отказалось от комментариев.

Хотя президент США Джо Байден заявил в прошлом месяце, что ожидает оттепели в отношениях с Пекином уже "очень скоро", нельзя отрицать, что в этом году напряженность в отношениях возросла. В число ее очагов входят ограничения на экспорт полупроводников из США и проблемы безопасности данных.

Тем не менее, после трех лет жестких карантинных ограничений, препятствовавших въезду в Китай, иностранные руководители компаний, похоже, стремятся лично познакомиться с этим рынком.

В последние месяцы сюда приезжали Тим Кук из Apple, Патрик Гелсингер из Intel, Мэри Барра из General Motors, Стивен Шварцман из Blackstone и Джейми Даймон из JPMorgan.

Форум развития Китая в этом году посетили 67 иностранных бизнес-лидеров, хотя это и на 20 меньше, чем в 2019 году.

"Идея заключается в том, что для работы на китайском рынке нужно продемонстрировать достаточную приверженность ему", — сказал Кристофер Джонсон, президент China Strategies Group, консалтинговой компании по политическим рискам.

В то же время руководители компаний должны сделать это "не вызывая тревоги у правительства США, а это очень сложная задача", добавил он.

JPMorgan и Blackstone отказались от комментариев. Apple, General Motors и Intel не ответили на просьбы о комментарии.

Немногочисленные заявления иностранных руководителей компаний во время их пребывания в Китае совпадали с позицией Байдена, который утверждает, что не стремится к разъединению США и Китая, двух крупнейших экономик мира.

Министерство иностранных дел процитировало слова Маска о том, что он выступает против разделения экономик США и Китая, которые он назвал "сросшимися близнецами".

Даймон из JPMorgan заявил на прошлой неделе на саммите JPMorgan Global China Summit, что выступает за "снижение рисков" между Востоком и Западом, а не за разделение, согласно источнику с мероприятия.