МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Германия оказалась на пороге нового вызова: численность рабочей силы в стране перешла от роста к сокращению. Это ставит под угрозу развитие крупнейшей экономики в Евросоюзе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование правительственного исследовательским института Германии. Йеллен раскрыла, в каких секторах экономики США намечается спад

"Эпоха, в течение которой уровень жизни граждан повышался благодаря неуклонному расширению рабочей силы, подходит к концу", — констатируют экономисты.

Если не предпринять никаких серьезных реформ на рынке труда, сокращение рабочих рук приведет к подрыву роста экономики и усилит инфляционное давление. Это, в свою очередь, приведет к серьезным проблемам для производителей.

В ближайшие десять лет число трудоспособного населения Германии сократится на семь процентов. Это три миллиона человек. Единственным спасением от угрозы дефицита на рынке труда агентство видит в значительном притоке мигрантов в страну.

Каждый год Германия должна привлекать порядка 400 тысяч человек на свой рынок труда. Это позволит избежать кадрового кризиса.

Отмечается, что в предыдущие годы приток рабочих рук обеспечивали беженцы, но только половина из них смогла решить вопрос с трудоустройством.

Если же руководству страны удастся добиться повышения производительности труда работников, то этого хватит, чтобы рост экономики составлял только один процент в год.

По мнению опрошенных экспертов, спасти ситуацию может привлечение на работу граждан, уже вышедших на пенсию: сейчас в ФРГ работают менее 9 процентов пожилых, а в США этот показатель равен 20 процентам, в Японии — около 25 процентов. Однако не всем удастся убедить свой персонал продолжать работать после достижения пенсионного возраста, резюмируется в статье.