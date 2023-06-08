Нью-Йорк назван городом с наиболее загрязненным в воздухом в мире
Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Из-за загрязнений, вызванных природными пожарами в Канаде, американский мегаполис Нью-Йорк получил звание города с самым грязным воздухом в мире, следует из данных международного сайта IQAir, который занимается монитрингом качества атмосферы в крупнейших городах планеты.
По состоянию на 13.40 по московскому времени, Нью-Йорк получил первое место в списке городов с самым грязным воздухом. Ранее эту строчку занимала столица Бангладеш Дакка или Тель-Авив (Израиль).
В четверг, по данным IQAir, индекс качества воздуха в Нью-Йорке составил 185 пунктов.
Как заявлял ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, экологическая ситуация в мегаполисе в четверг, 8 июня, будет продолжать ухудшаться.
Отмечается, что окутавший город дым от лесных пожаров показал самый худший результат по уровню чистоты воздуха с 1960-х годов.
Пожары в канадских лесах создали опасный для здоровья людей и уровень загрязнения воздуха не только в Нью-Йорке, но и в районе столицы Америки — Вашингтоне. Помимо этого, целый ряд северо-восточных штатов страны окутаны желтовато-серой дымкой.
https://1prime.ru/world/20230608/840783176.html
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