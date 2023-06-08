МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Из-за загрязнений, вызванных природными пожарами в Канаде, американский мегаполис Нью-Йорк получил звание города с самым грязным воздухом в мире, следует из данных международного сайта IQAir, который занимается монитрингом качества атмосферы в крупнейших городах планеты. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за дыма приостановлено авиасообщение

По состоянию на 13.40 по московскому времени, Нью-Йорк получил первое место в списке городов с самым грязным воздухом. Ранее эту строчку занимала столица Бангладеш Дакка или Тель-Авив (Израиль).

В четверг, по данным IQAir, индекс качества воздуха в Нью-Йорке составил 185 пунктов.

Как заявлял ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, экологическая ситуация в мегаполисе в четверг, 8 июня, будет продолжать ухудшаться.

Отмечается, что окутавший город дым от лесных пожаров показал самый худший результат по уровню чистоты воздуха с 1960-х годов.

Пожары в канадских лесах создали опасный для здоровья людей и уровень загрязнения воздуха не только в Нью-Йорке, но и в районе столицы Америки — Вашингтоне. Помимо этого, целый ряд северо-восточных штатов страны окутаны желтовато-серой дымкой.