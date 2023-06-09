МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Переговоры между ООН и Россией по меморандуму в рамках "зерновой сделки" пройдут в пятницу в Женеве. Эрдоган заявил Путину о важности продолжения диалога по "зерновой сделке"

Как подтвердил источник в ООН, организация будет представлена главой Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспен. Ожидается, что Россию будет представлять замглавы МИД Сергей Вершинин.

Ранее он заявил, что на консультациях в Женеве 9 июня будут обсуждаться вопросы, связанные с меморандумом РФ-ООН, то есть российской части зерновой сделки.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

Минобороны РФ заявило в среду, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.