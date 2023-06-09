МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в мае 2023 года вырос на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Инфляция в России в годовом выражении на 5 июня составила 2,68 процента

За первые пять месяцев 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 0,8% по сравнению с январем-маем прошлого года.

CPI в городах в мае в годовом выражении вырос на 0,2%, а в сельской местности – на 0,1%. Продовольственные товары подорожали на 1%, цены на непродовольственные товары сохранились на прежнем уровне, потребительские подешевели на 0,3%, услуги подорожали на 0,9%.

Цены на фрукты в мае в годовом выражении выросли на 3,4%, на овощи и зелень снизились на 1,7%, яйца подешевели на 1,5%, цены на мясо снизились на 1%, в том числе свинина подешевели на 3,2%.

Услуги здравоохранения в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,7%, на транспорт и связь упали на 3,9%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление.

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.