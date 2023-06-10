МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Большинство компаний Европы видят перспективы для развития бизнеса в России, несмотря на санкции и экономическую неопределенность, — это следует из результатов исследований Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая в апреле-мае 2023 года опросила топ-менеджеров 93 компаний, работающих в Российской Федерации. ПХГ Европы заполнены на 70,5 процента

Так, риск закрытия своего бизнеса в России в течение ближайшего года считают низким 58% опрошенных, а высоким — лишь 13%.

При этом 76% респондентов засвидетельствовали, что видят новые возможности для развития бизнеса в Российской Федерации. Их надежды и расчеты связаны с увеличением рыночной доли, снижением уровня конкуренции, возможностью выхода как на новые товарные ниши, так и на новые сегменты потребителей.

Вместе с тем исследование показало, что европейцы стали несколько хуже воспринимать взаимодействие с покупателями, подрядчиками и партнерами по цепочке поставок, тем не менее они "продолжают оценивать взаимодействие с ними в целом позитивно".