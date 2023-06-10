США выделят 437 тысяч долларов для выявления недостатков экономики Украины
Госдеп: США выделяют 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. США выделяют 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, сообщил госдепартамент.
Деньги поступят в рамках реализации "страновой" программы Организации экономического сотрудничества и развития.
"США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить 437 тысяч долларов на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции", — говорится в пресс-релизе.
На американский взнос предполагается провести исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.
В госдепартаменте напомнили, что США оказали Украине бюджетную помощь на 19,25 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/world/20230610/840797897.html
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