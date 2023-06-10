МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. США выделяют 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, сообщил госдепартамент. США объявили новый пакет военной помощи Украине

Деньги поступят в рамках реализации "страновой" программы Организации экономического сотрудничества и развития.

"США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить 437 тысяч долларов на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции", — говорится в пресс-релизе.

На американский взнос предполагается провести исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.

В госдепартаменте напомнили, что США оказали Украине бюджетную помощь на 19,25 миллиарда долларов.