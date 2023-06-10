МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Подьем Китая и возвращение Россией статуса сверхдержавы беспокоят западные страны, БРИКС может создать новый мир "на руинах американской гегемонии", пишет журналист Хасан Хардан в Al Binaa. Оверчук рассказал, когда страны БРИКС обсудят валюту

Автор статьи отмечает, что "коллективный" Запад тонет в экономическом, энергетическом, долговом, финансовом и других кризисах, страдает от масштабных трат в связи с ситуацией на Украине. В то же время, подчеркивает он, гегемония США превращается в руины, на которых участники БРИКС построят новый мир.

Как указал Хардан, Китай, один из "оригинальных" членов объединения, стремительно наращивает свою экономическую мощь, а другой участник — Россия, постепенно возвращает себе статус сверхдержавы. Эти события вызывают обеспокоенность Запада. Новым поводом для волнения США и их союзников, пишет автор, стал саммит БРИКС в ЮАР, на котором Белоруссия, Мексика, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Аргентина, Иран и другие государства Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки заявили о желании присоединиться к блоку.

Глава МИД ЮАР, председательствующей в БРИКС в 2023 году, Наледи Пандор сообщала, что на саммит объединения в Кейптаун приглашали всех заинтересованых в присоединении. По ее словам, участники БРИКС продолжают рассматривать механизмы вступления в блок 13 подавших заявки государств. Мексиканские СМИ раскрыли, как США обворовывают другие страны

"Мы надеемся, что соответствующая работа будет быстро завершена и концепция будет готова к открывающемуся в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", — приводит Al Binaa слова Пандор.

Автор статьи добавил, что с присоединением 13 новых участников, численность населения БРИКС составит 60 процентов от общемирового показателя. Кроме того, подчеркнул Хардан, объединение ускорит темпы экономического роста государств-членов, получит крупнейшие месторождения полезных ископаемых, контроль над мировыми рынками энергетики, товаров, водными и сухопутными маршрутами, а также развитую военную промышленность.

По словам журналиста, мировой экономический центр сместится на Восток, что положит конец господству Запада во главе с США.

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