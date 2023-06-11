МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Зависимость Соединенных Штатов от санкций вышла из-под контроля и вредит стране, заявил в статье для The Washington Post обозреватель Макс Бут. Великобритания введет новые санкции против Белоруссии, пишет СМИ

По его мнению, санкции могли бы быть эффективными, но в настоящий момент введенные США ограничительные меры имеют расплывчатые и слишком амбициозные цели, длятся долгое время и не пользуются широкой международной поддержкой.

В статье приводятся данные американского минфина, согласно которым в конце 2021 года ведомство ввело санкции против 9421 организации и физических лиц — это примерно на 900% больше, чем за последние 20 лет. В 2022 году минфин добавил 2549 новых рестрикций, а исключило из санкционного списка только 225. Таким образом, на начало 2023 года, констатирует Бут, под санкциями США находилось около 12 тысяч субъектов. Большинство последних санкций было введено против России, но ограничительные меры США распространяются на самые разные страны — от Афганистана до Зимбабве, отмечает обозреватель.

Ко всему прочему, американская администрация все чаще использует экспортный контроль, тарифы и проверку зарубежных инвестиций, по сути, в качестве коммерческих санкций. К примеру, недавно минторговли ужесточило контроль за экспортом микросхем в Китай.

Как считает Бут, во многих случаях объекты американских санкций "заслуживают порицания", но обозреватель все же не находит ответа на вопрос, какой толк в санкциях и есть ли он вообще.

Ссылаясь на исследование Института мировой экономики Петерсона, автор статьи приводит такие данные: односторонние санкции США, введенные в 1970-1997 годах, достигали своих целей только в 13% случаев и обходились американской экономике в 15-19 миллиардов долларов ежегодно. За прошедшие годы расходы, связанные с санкциями, только возрастали, но при этом они не стали более успешными. А во многих случаях, по оценкам Бута, они оказываются контрпродуктивными.

И при этом увлечение Вашингтона санкциями заставляет его торговых партнеров искать других союзников и альтернативы доллару, что в итоге способно подорвать геополитическое и экономическое влияние США, предупреждает обозреватель.

По его мнению, американские ограничительные меры оказались неэффективными в случаях с Кубой, Северной Кореей, Мьянмой, Венесуэлой, Сирией, Йеменом, Никарагуа и Ираном. Вместе с тем Бут отмечает, что санкции против России, хотя и нанесли ей ущерб, но не столь значительный, как ожидалось, и, что особенно важно, они не помещали Кремлю продолжать спецоперацию на Украине.

"Это не аргумент в пользу полного отказа от санкций — иногда лучшей альтернативы нет, — но Вашингтону следует быть гораздо более осторожным и продуманным в их применении", — заключает Бут.