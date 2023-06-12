МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Первый день крупной конференции арабских и китайских предпринимателей, которая проходит в Саудовской Аравии, завершился подписанием инвестиционных соглашений на сумму 37,5 миллиарда риалов (более десяти миллиардов долларов), в том числе 30 соглашений и контрактов в области технологий, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, недвижимости, полезных ископаемых, логистики, туризма и здравоохранения, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. Нефть дорожает на решении Саудовской Аравии о дальнейшем сокращении добычи

Отмечается, что обширная программа двухдневной конференции, включающая дискуссии, семинары, встречи и тематические мероприятия, привлекла тысячи участников, бизнес-лидеров, новаторов и чиновников из более 26 стран.

По информации агентства, на конференции был подписан "ряд соглашений между компаниями-участниками, в том числе сделка на сумму 533 миллиона долларов между саудовской и китайской компаниями Amar Al-Oula и Zhonghuan International Group (Hong Kong) по созданию завода по переработке железной руды и производству железных окатышей для плавильных заводов в королевстве, а также соглашение на 500 миллионов долларов между ASK Group и Китайской национальной геологической и горнодобывающей компанией о разработке, строительстве и эксплуатации проекта по добыче меди в районе Аравийского полуострова.

На конференции также был подписан ряд соглашений между государственным и частным секторами, в том числе соглашение на 21 миллиард риалов (5,6 миллиарда долларов) между саудовским министерством инвестиций и китайской компанией Human Horizons, специализирующейся на разработке технологий беспилотного вождения и производстве электромобилей под брендом HiPhi. Королевство вместе с Китаем собирается создать совместное предприятие для исследований в области разработки, производства и продажи автомобилей. Кроме того, соглашение на 266 миллионов долларов между министерством инвестиций и Hibobi Technology предусматривает создание разработчиком в Гонконге приложений в сфере туризма и других областях, а сделка на 250 миллионов долларов между компаниями Saudi Railways (SABATCO) и CRRC нацелена на производство вагонов и колес для поездов в королевстве.