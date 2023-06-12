МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Страны Запада, отрицающие новую реальность, ждет "великая расплата", результатом которой станет постзападный многополярный мир. Об этом в материале для The National Interest заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир. Американский ученый объяснил, как Байден ускорил упадок гегемонии США

По его словам, в настоящий момент создаются "предпосылки для великой расплаты" держав Запада, которая "бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии".

Такое положение дел, по убеждению Наира, обусловлено пятью ключевыми тенденциями, вынуждающими западные страны приспосабливаться к многополярному будущему, в котором придется делиться властью.

Первая из них — пересмотр привычной истории. Как подчеркивает Наир, Запад всю колониальную эру избирательно трактовал исторические события, изображая себя создателем современной цивилизации и силу добра. Но сегодня ситуация меняется: информационные технологии разрушили монополию на информацию и историю, которые раньше принадлежали западным цензорам.

Вторая тенденция — переоценка международного порядка, "основанного на правилах". Сейчас этот порядок вызывает во всем мире как "массу насмешек", и его воспринимают как инструмент западных стран, с помощью которого они пытаются сохранить свою гегемонию.

Третья тенденция — разоблачение западного "миротворчества". Ведь на текущий момент основная часть мира считает, что возглавляемый США Запад не только не способствует подлинному миру, но и наживается на военных конфликтах.

Четвертая — свержение западной финансовой надстройки "с ее престола". Западные державы, не стесняясь, используют свою финансовую мощь ради достижения геополитических целей — это ни для кого не составляет секрета, подчеркивает автор. И в данный момент предпринимаются усилия по ликвидации "непомерной привилегии" Соединенных Штатов, связанной с долларом, а в то же время страны ищут альтернативы системе платежных сообщений SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада.

И пятая тенденция — очевидный крах доверия к западной прессе. Ведь за последние несколько лет изъяны в работе СМИ раскрыли мировому сообществу глаза на то, что они насаждают и увековечивают излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка.

Как утверждает Наир, западные государства живут в созданном ими пузыре "отрицания реальности", и им давно пора осознать, что мир в значительной степени изменился с момента окончания холодной войны.

"С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности <…> Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше", — заключает автор.