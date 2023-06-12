МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота не демонстрирует ярко выраженной динамики в понедельник днем, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги понедельника в основном ростом

По состоянию на 14.22 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растет на 0,65 доллара, или на 0,03 процента, до 1977,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,33 процента — до 24,33 доллара за унцию.

Стоимость золота в целом стабильна, рынки продолжают пребывать в ожидании следующих действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США. На этой неделе в среду состоится заседание ФРС. Согласно CME Group, 75,3 процента аналитиков прогнозируют, что по итогам заседания ставка останется на текущем уровне в 5-5,25 процента.

При этом в ожидании действий от Федрезерва также демонстрирует слабую динамику и индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США), влияющий на стоимость золота. Так, индекс символически растет на 0,18 процента, до 103,37 пункта.