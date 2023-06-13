МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Вновь вернуть в строй угольные электростанции были вынуждены в Великобритании. Королевству понадобилась дополнительная энергия, из-за того, что работа солнечных батарей в жру становится неэффективной, пишет издание Telegraph. Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров

"Британия впервые за полтора месяца начала жечь уголь для выработки электроэнергии после того, как из-за сильной жары солнечные панели слишком нагрелись для эффективной работы", — сообщает газета.

Накануне, в понедельник, в Британии запустили в работу блок угольной электростанции, которая принадлежит немецкой энергетической компании Uniper. Объект расположен в Рэтклифф-он-Соар (Англия). Вторая электростанция, работающая на угле, подготовлена к работе в случае нехватки электроэнергии. Газета отмечает, что выработка энергии в воскресенье,11 июня, оказалась на 30 процентов ниже, чем неделей ранее. Причиной стал рост спроса из-за использования населением жителями страны кондиционеров и вентиляторов из-за аномальной жары во всем Королевстве.

Издание поясняет, что солнечные панели могут работать в штатном режиме только при температуре в 25 градусов. Если температура повышается на один градус, эффективность панелей снижается на 0,5 процентных пункта.

Также причиной снижения выработки энергии оказалась низкая скорость ветра и закрытие газовых электростанций на техобслуживание.