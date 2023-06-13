МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. США признают, что антироссийские санкции заставили многие страны начать поиск альтернативных доллару валют и инструментов взаиморасчетов. Об этом во вторник заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. NOS заявила, что нидерландские банки не заморозят российские активы

"Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов", — сообщила она на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США.

При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.

США вместе с западными союзниками работают над выяснением точного местонахождения замороженных российских активов и изучением опций в их отношении, добавила она.

"Мы работаем более тщательно для выяснения точного местонахождения этих активов, изучаем ряд опций, в том числе те, что могут быть использованы в рамках существующих полномочий", — сказала она во время выступления в конгрессе США, комментируя работу Запада в отношении замороженных российских активов.

Йеллен отметила, что большая часть суверенных активов России расположена за пределами Штатов, по этой причине "критически важно", чтобы любые следующие шаги предпринимались при "осторожной консультации" с союзниками США.

"Мы договорились с G7, что эти активы останутся замороженными до завершения конфликта, в котором Россия заплатит за нанесенный урон. Мы работаем над данным вопросом с нашими союзниками и партнерами, а также в G7 по репозитарной рабочей группе", — добавила министр.