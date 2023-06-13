МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Единственный промышленный производитель солнечных батарей в Европе швейцарская компания Meyer Burger рассматривает отмену своих проектов в Германии и перенос производства в США из-за внушительных американских субсидий, сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на письмо компании. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

Телеканал уточняет, что в письме Meyer Burger на имя министра финансов Германии Кристиана Линднера говорится о планах переноса дальнейшего производства солнечной энергии из немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт в США.

"Когда дело доходит до открытия новых заводов и сбыта солнечных модулей, в США нам расстилают красную ковровую дорожку", — говорится в письме.

Ранее в планах компании было расширение производства солнечных батарей с нынешних 1,4 гигаватта в год до 3,4 гигаватта к концу 2024 года. К 2027 году производство должно было увеличиться в десять раз по сравнению с сегодняшним днем — примерно до 15 гигаватт в год, отмечает телеканал. Сообщается, что решение о переносе производства еще не принято.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе.

Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.