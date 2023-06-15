США оценили риски энергодефицита Европы в зимний период
Белый дом: Европа до сих пор сталкивается с риском нехватки энергоресурсов в зимний период
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ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. Европа до сих пор сталкивается с риском нехватки энергоресурсов в зимний период в случае холодов, заявил в четверг старший советник президента США по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн.
"Если будет холодная зима, мы все еще рискуем", — сообщил он во время своего выступления в Atlantic Council, комментируя риски энергобезопасности для европейских потребителей.
Хохштейн добавил, что пока продолжается конфликт на Украине, Европе предстоит жить "от зимы до зимы", и отметил, что перед началом отопительного сезона газовые хранилища в регионе будут заполнены на 90%.
https://1prime.ru/world/20230615/840842133.html
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