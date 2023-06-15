ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. Европа до сих пор сталкивается с риском нехватки энергоресурсов в зимний период в случае холодов, заявил в четверг старший советник президента США по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн. Глава "Газпром нефти" оценил давление Запада на нефтяную отрасль

"Если будет холодная зима, мы все еще рискуем", — сообщил он во время своего выступления в Atlantic Council, комментируя риски энергобезопасности для европейских потребителей.

Хохштейн добавил, что пока продолжается конфликт на Украине, Европе предстоит жить "от зимы до зимы", и отметил, что перед началом отопительного сезона газовые хранилища в регионе будут заполнены на 90%.