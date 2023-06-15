ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда призвало США к поиску долгосрочного решения проблемы потолка госдолга страны, заявили в МВФ.

"(Исполнительные) директора призвали к долгосрочному решению (вопроса) потолка госдолга", — говорится в опубликованном обзоре, посвященном американской экономике.

Кроме того, по мнению руководства МВФ, американским властям в среднесрочном периоде потребуется "более определенное действие" в отношении госдолга, чтобы добиться его нисходящей траектории. Среди таких мер, в частности, указано сокращение налогов и устранение структурных дисбалансов в области соцзащиты и федеральной программы медицинского страхования Medicare.

В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга страны до 1 января 2025 года за несколько дней до возможного дефолта Штатов, который по оценкам американского минфина мог наступить 5 июня. Байден заявил, что кризиса и коллапса в экономике США после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга в стране удалось избежать, но ставки были "высоки как никогда".