Руководство МВФ призвало США к долгосрочному решению вопроса с потолком госдолга
ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда призвало США к поиску долгосрочного решения проблемы потолка госдолга страны, заявили в МВФ.
"(Исполнительные) директора призвали к долгосрочному решению (вопроса) потолка госдолга", — говорится в опубликованном обзоре, посвященном американской экономике.
Кроме того, по мнению руководства МВФ, американским властям в среднесрочном периоде потребуется "более определенное действие" в отношении госдолга, чтобы добиться его нисходящей траектории. Среди таких мер, в частности, указано сокращение налогов и устранение структурных дисбалансов в области соцзащиты и федеральной программы медицинского страхования Medicare.
В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга страны до 1 января 2025 года за несколько дней до возможного дефолта Штатов, который по оценкам американского минфина мог наступить 5 июня. Байден заявил, что кризиса и коллапса в экономике США после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга в стране удалось избежать, но ставки были "высоки как никогда".
https://1prime.ru/world/20230615/840842528.html