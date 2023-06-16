МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Примерно 1,7 миллионов британцев не получили своевременную финансовую поддержку для оплаты счетов за газ и электроэнергию, которую правительство обязалось выплатить на фоне кризиса стоимости жизни, следует из распространенного в пятницу отчета Парламентского комитета по государственным счетам. Евро стабилен после выхода данных об инфляции в еврозоне

"Девятьсот тысяч домохозяйств получили право на альтернативное финансирование в рамках "Схемы поддержки для оплаты счетов за электроэнергию" для бытовых потребителей только 27 февраля 2023, то есть почти через пять месяцев после того, как потребители начали получать скидки по основной схеме. 836 тысяч домохозяйств в Северной Ирландии начали получать помощь для оплаты счетов за электроэнергию по "Схеме поддержки для оплаты счетов за электроэнергию" только в январе 2023 года, на три месяца позже, чем в (остальной — ред.) Великобритании", — говорится в сообщении.

По итогам проведенного расследования члены комитета выразили обеспокоенность тем, как медленно правительство отреагировало на проблемы британского энергетического рынка, которые привели к значительному росту счетов на оплату электроэнергии.

"Если цены на газ снова поднимутся, расходы потребителей и налогоплательщиков вновь значительно вырастут", — предупреждает комитет.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.